Els sindicats veuen difícil baixes voluntàries en l’ERO anunciat per Caixabank

En una entrevista al "Notícies Migdia" d'Onda Cero Catalunya", Ricard Ruiz ha explicat que “veu molt complicat” que Caixabank pugui aconseguir que el 50% dels acomiadaments siguin de treballadors menors de 50 anys i que l’altra meitat correspongui als majors d’aquesta edat. Segons Ruiz, en aquest segon cas, “les condicions són tan inferiors a altres EROS que s’han fet al sector bancari que no es pot garantir que s’arribi a aquest percentatge”.

L’impacte a Catalunya

El representant de Comissions Obreres a Caixabank no creu que Catalunya sigui una “de les zones més afectades” per l’ERO perquè, a banda dels serveis centrals, la xarxa d’oficines i la plantilla que tenia Bankia “era comparativament molt petita, un 10% respecte a la de Caixabank”. Tampoc creu que hi hagi un impacte molt fort percentualment en la xarxa d’oficines de Barcelona: “Hi ha 500 persones d’excedent, respecte la plantilla total no és una xifra tan significativa com potser en altres províncies amb un volum de treballadors més petit”.

Mobilitzacions

Ricard Ruiz no descarta mobilitzacions si, durant les converses, no s’avança cap a una oferta econòmica millor per part de Caixabank. També adverteix que no acceptaran una rebaixa generalitzada dels sous o un empitjorament dels horaris.