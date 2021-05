Els metges de les UCIs avisen sobre la fi del toc de queda i la proliferació dels botellons: “No es pot abaixar la guàrdia”

En una entrevista al programa “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el president de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica, el doctor Jesús Caballero, ha deixat clar que “la pandèmia no s’ha acabat” i ha reclamat “donar la talla” com a societat. Caballero ha demanat “responsabilitat i respecte per als malalts de covid que estan als hospitals i també per al personal de salut que ho està donant tot per lluitar contra la covid”.

Més del 80% dels llits de crítics covid, ocupats

El doctor Caballero ha reconegut que la campanya de vacunació “està funcionant molt bé” però ha avisat que, després d’un altiplà, la quarta onada ha entrat en una davallada “molt lenta”, amb una ocupació del 80% dels llits per a pacients crítics, el que representa el 40% de llits en total. Amb aquestes xifres, Caballero ha avisat que “no es pot abaixar la guardia”.

Cal alargar l’estat d’alarma?

El president de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica no creu que hagi estat un error aixecar l’estat d’alarma sempre i quan demostrem que “som una societat madura i responsable”. Caballero afirma que “no toca celebrar així la fi de l’estat d’alarma”, en al·lusió als botellons” i ha demanat “estar a l’alçada de les circumstàncies”.