La CONFECAT creu que la revetlla de San Joan i els festivals s’han carregat la campanya d’estiu

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, García-Nieto no ha volgut entrar a valorar “si les mesures que s’han pres eren les adequades o no” però ha deixat clar que “no era el moment” de fer concerts amb 20 mil persones.

Recuperar-se del sot

El president de CONFECAT ha reconegut que l’actual situació no és bona però s’ha mostrat optimista de cara als propers mesos: “El mes de juliol és i serà dolent però tenim per davant agost, setembre, octubre i novembre per recuperar una mica el sot”. En aquest sentit, García-Nieto està convençut que “hi ha moltes ganes de venir a Espanya” i que, amb les mesures que el govern ha pres, “potser tard”, la situació “es baixarà en 10-15 dies”.

Els turistes estrangers

En aquest sentit, García-Nieto també s’ha felicitat per la decisió del Regne Unit d’aixecar la quarantena per a les persones que vinguin d’Espanya si han viatjat amb la pauta completa. “Són molt bones notícies, el turisme estranger és fonamental i el client britànic sempre ha estat molt fidel”, ha apuntat aquest empresari. El president de CONFECAT creu que l’arribada dels britànics compensarà “les anul·lacions i la caiguda en el ritme de reserves” dels visitants de França i Alemanya.