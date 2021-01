Ciutadans acusa el ministre Illa i el govern català de jugar políticament amb el 14F

“Jo veig unes condicions sanitàries que s’haurien de posar damunt la taula per part de les autoritats i, en canvi, sembla que estiguin jugant a amagar-se. Francament crec que hi ha interessos polítics”, ha dit Carrizosa sobre el fet que encara no s’hagi pres una decisió sobre si es manté o no la data de les eleccions per al 14 de febrer. La reunió definitiva serà aquest divendres.

El líder de Ciutadans, però, ha anat més enllà i ha apuntat que aquesta aliança podria “ser un primer pas” per a un tercer tripartit. Carrizosa ha afirmat que Illa va ser “el munyidor” dels pactes de la investidura o dels pressupostos amb Esquerra i “ara arriba com a candidat ocult, ara ja destapat”, per tancar un nou acord de govern amb ERC a la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, Carrizosa no creu que la formació taronja pugui comptar amb el PSC per frenar un nou executiu independentista a Catalunya i, per això, malgrat el que diuen les darreres enquestes, ha demanat “una gran mobilització” com la que es va produir en les eleccions del 2017 quan Ciutadans va aconseguir ser la força més votada.