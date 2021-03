Quin tipus de model masculí promovia el règim franquista?

Temps per la història a "Nits de Ràdio"

Si darrerament, amb motiu del 8M, explicàvem com calia recordar la situació de discriminació de la dona al segle passat, avui ho fem mirant com el règim franquista va voler promoure la imatge de l'home "viril"

Com era aquesta virilitat i com la defensaven?

Bertrand Noblet ens ho explica en el seu estudi "Virilidad nacional. Modelos y valores masculinos en los manuales de historia"

Sobretot el seu estudi es centra en com la societat va rebre aquesta informació i com la va adaptar o rebutjar. Informació que arribava en manuals, en l'educació de la època i que formava, o no, en uns ideals molt concrets.

Òscar González i l'autor mantenen una conversa que ens ajuda a comprendre quin model proposaven i a quins altres models de masculinitat feia front.

Ens ho expliquen al Nits de ràdio, amb David Cervelló.