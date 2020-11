La psicologia ens explica perquè és important plorar

A la secció d'avui els psicòlegs ens expliquen què origina el plor, quina funció té i sobretot quin component social porta relacionat.

Hi ha que ni vol mostrar el plor en públic per por a mostrar-se vulnerable, hi ha qui és més propens a mostrar els seus sentiment, hi ha qui plora de riure, i qui hi fa de tristor.

Quan és bo plorar i quan és millor evitar-ho?

Aprendrem en quins casos és recomanable i com saber gestionar les emocions que hi van implícites.

Ens ho expliquen al Nits de Ràdio amb David Cervelló.