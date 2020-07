Avui parlem amb Laura Mas autora de "La Maestra de Sócrates" que ens explica qui era Diotima de Mantinea i quina va ser la seva relació amb Sócrates.



Una novela que ens parla de l'amor, en la manera més platònica del terme, on la filosofia també pren partida i ens permet viatjar en l'espai i el temps a l'Atenes de Pèricles .



Oscar González, el nostre historiador, ens ajuda a posar context a la història que ens presenta la Laura Mas.



L'autora també ens explica com li va venir la idea d'investigar sobre aquest personatge històric i què li va inspirar més a l'hora de crear la novela.



Amb Laura també podrem conèixer millor qui era Aspasia de Mileto, així com Pericles, els companys de debat de Sócrates i molts més personatges d'allò més interessants.



Editada per Espasa, "La maestra de Sócrates" és una proposta interessant de cara al proper "Sant Jordi" en aquest any tan atípic.