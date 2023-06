Nits de Ràdio 31/05/2023

Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana en Robert ens analitza la figura de dos grans que ens han deixat com eren Antonio Gala i Lluís Llongueras





Maria José Cayuela i Sònia Martinez ens comenten les seves recents escapades i ens fan recomanacions per fer en família. Com pot ser fer el camino de Santiago.





L'Eva Albiol dedica el seu reportatge a l'esclerosi múltiple, la segona causa de discapacitat neurològica en adults joves. De fet, la por que la malaltia influeixi en la capacitat laboral fa que moltes persones l'amaguin.







Jordi González, coach, ens explica com no dir mai "No" ni "Depen"...





Entrevistem Ulises Bertolo que ens presenta el seu llibre "La Dama del Norte" la vida gents corrent d'Ana Garrido.