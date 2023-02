NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 24/02/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Dani Martin analitzem el món de la tecnologia, aplicacions i dels videojocs. Especial anàlisi dels formats que els streamers estan empleant actualment per fer events, com pot ser els combats de boxa, les batalles de globus, el fútbol, etc. La proposta de videojocs avui en són dues, per una banda "Theatrhythm Final Bar Line" i també parlem de "Wild Hearts" Els nostres tribuneros, Marc Gelabert i Sergi Porcel, ens proposen esports i activitats en les que també hauríen de donar medalla de "finisher". En el seu reportatge, l'Eva Albiol fa un repàs d'alguns casos en què han declarat mortes a persones que, en realitat, estaven vives. Miquel Pucurull ens parla de proves extremes que es fan arreu del món.