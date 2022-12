NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 21/12/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Robert Calvo repassem les retransmissions de cap d'any més recordades de la història. Els psicolegs José Antonio Alcuéscar i Susana Sánchez ens expliquen com podem gestionar les festes de Nadal, tant per la gent que li ve de gust celebrar-les, com les que no. L'Eva Albiol parla en el seu reportatge de l'hivern astronòmic. Exactament, i segons els càlculs de l'Observatori Astronòmic Nacional, a les 22.48 hores del 21 de desembre tindrem el solstici d'hivern. Una estació que ens acompanyarà fins a l'arribada de l'equinocci de primavera, el 20 de març de 2023. Despertem amb la secció de l'Ariadna Giné que sempre ens porta gent interessant, en aquesta ocasió Ester Nadal i en Quim Lisorgas que ens presenten l'obra "Entre tu i jo no en fem un" on en Quin ens explica la seva vida i els entrebancs amb que s'ha trobat a causa de la seva discapacitat.