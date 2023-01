NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 20/01/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Dani Martin analitzem el món de la tecnologia, aplicacions i dels videojocs. Especial anàlisi al fenòmen Shakira, Piqué i l'èxit de l'adaptació del videojoc de "The last of us" al món televisiu, Segur que cada vegada que tens singlot algú aprofita per donar-te un ensurt. Sens dubte és el remei tradicional. Però en el seu reportatge, l'Eva Albiol, es pregunta si aquest truc funciona de veritat. Amb ensurt o sense, el singlot acostuma a durar minuts, però n'hi ha que han arribat a durar dècades. Francesc Fortea en el món "friki" ens analitza les pel·lícules que tenen a ninots que fan por de protagonistes.