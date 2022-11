NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 18/11/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Dani Martin analitzem el món de la tecnologia, aplicacions i dels videojocs. En especial amb els candidats a millors videojocs de l'any, amb l'anàlisi de "God of war Ragnarok". Parlem amb Iago Taibo, autor de "Psicología positiva: aprende a ser feliz con la ciencia del bienestar" El tabac és la principal causa del càncer de pulmó, però crida l'atenció que augmentin els diagnòstics entre els no fumadors, especialment entre les dones. En el seu reportatge, l'Eva Albiol analitza les causes amb l'Associació per a la Investigació del Càncer de Pulmó en Dones (ICAPEM) Francesc Fortea ens dona les seves impressions com a seguidor del món dels còmics del fenomen "Wakanda forever"