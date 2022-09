Nits de Ràdio 16/09/2022

NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Analitzem la televisió, la societat, les notícies més divertides i les revistes amb Marta González Peláez, Alan Jornet i David Morales.

Amb Dani Martin analitzem el món de la tecnologia, aplicacions i dels videojocs, centrant-nos en dues propostes que han rebut bones millores i crítiques com és el cas de la revisita a "The last of us" i el nou joc basat en la franquicia de la "NBA"





Els tribuneros ens fan riure una setmana més ara mirant perquè algunes extraescolars encara no han començat, creant un forat a l'espai temps per a molts pares i mares.





Flàvia Codinas ens explica algunes curiositat dels "Beatles"





Al "Frikifriday" el Francesc Fortea ens posa al dia del que es va presentar de l'univers Marvel a la convenció de Disney celebrada el passat cap de setmana.