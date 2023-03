Nits de Ràdio 15/03/2023

Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana el Robert ens parla de grans culebrots que ens han enganxat a la televisió, com els mítics "Gent del Barri, Dallas..."

Sheddad Kaid-Salah Ferrón, el nostre divulgador científic ens parla de les simetries i aspectes comuns a la física, elements realment sorprenents i fascinants.

Dinamarca es troba entre els països més feliços del món. Molts apunten que el secret de la seva felicitat és el hygge. En el seu reportatge, l'Eva Albiol descobreix aquesta filosofia 100% danesa.

Entrevistem la doctora, Lorena Serrano, autora de "Conócete bien, cuídate mejor" on aprendrem aspectes claus dels òrgans femenins, les seves enfermetats, exploracions i casuística per evitar els efectes negatius de la desinformació que hi havia fins fa pocs anys.