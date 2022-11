NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 11/11/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Dani Martin analitzem el món de la tecnologia, aplicacions i dels videojocs. Com per exemple comentant la perdua d'usuaris de Twitter des de l'arribada d'Elon Musk, i recomanem els jocs "Call of duty: Modern Warfare II" i el darrer joc basat en l'univers de Batman: "Gotham Knights" Un estudi de la Universitat de Kansas assegura que les cançons antigues ens agraden més que les noves. En el seu reportatge, l'Eva Albiol descobreix els motius amb la musicoterapeuta, Cristina Villafranca de MusicoteràpiaBCN que revela, també, per què hi ha cançons que no ens podem treure del cap o si és possible gaudir escoltant música trista. Miquel Pucurull ens compara com eren les curses a peu fa 30 anys amb les actuals.