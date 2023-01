NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 11/01/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana el Robert ens explica les principals novetats televisives pels propers mesos a les principals cadenes de l'estat. El nostre divulgador econòmic Iñaki Jiménez Largo ens parla de la situació actual de la inflació. L'Estat de Nova York s'ha convertit en el sisè estat dels Estats Units a admetre la tècnica del compostatge humà com a alternativa a l'enterrament o a la cremació. En el seu reportatge l'Eva Albiol explica en què consisteix aquesta tècnica i es pregunta per què hi ha defensors i detractors. Amb Ariadna Giné conversem amb Pep Munné, actor, que interpreta l'obra de teatre "Speer" que es pot veure a l'espai escènic "La Gleva".