Nits de Sèries

Óscar Gonzàlez ens proposa dues noves sèries per veure en família

Dues propostes ben diferents, per una banda Òscar González ens proposa "Defender a Jacob" un thriller que tot i que al veure'l ens pugui recordar a d'altres sèries i pel·lícules ja vistes, però que manté la tensió a l'espectador. Gran repartiment en el que destaca el "Capità Amèrica" Chris Evans.

L'altre proposta aposta per l'humor amb "Space Force" que gira entorn la política i el interès nord americà en controlar l'espai.

Steve Carell destaca en el repartiment i com passa en aquests casos... si t'agrada l'actor t'agradarà la sèrie, en canvi si no és dels teus preferits dificilment aconseguirà agradar-te, com ens comenta amb detall l'Òscar.

Ens ho explica al Nits de Ràdio.