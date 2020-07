Festes a EEUU per contreure el virus de la Covid 19

Fa unes setmanes saltava la notícia que a l'estat d'Alabama (EUA) es feien festes universitàries clandestines de coronavirus. Convidaven a un infectat amb la Covid-19 i l'objectiu era ser el primer a poder demostrar que s'havia contagiat i així emportar-se un pot en metàl·lic. Ara s'ha notificat a l'estat de Texas que un home de 30 anys hauria mort per assistir a una festa d'aquesta índole.

Segons The New York Times, aquesta persona ha perdut la vida per coronavirus, una malaltia que ell considerava "un engany" i per això va assistir a una festa d'aquestes.

Comentem aquestes situacions als EEUU i què els pot dur a prendre aquestes accions.

També xerrem de les situacions còmiques que es generen als ascensors, lavabos públics i molt més per passar una bona estona a Nits de Ràdio.

Analitzem el millor de la setmana televisivament parlant amb Alan Jornet, David Morales i Marta González Pelàez.

En parlem a Nits de Ràdio amb David Cervelló.