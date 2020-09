Els orígens dels detectius privats a Espanya

Parlem amb l'autor de "Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe: La extraordinaria aventura de los primeros detectives", José Luis Ibáñez Ridao, que publica a Espasa aquest assaig sobre l'aparició i el desenvolupament de les primerenques agències de detectius particulars a Espanya.

Abasta des de finals de segle XIX fins a la guerra civil espanyola. Quins eren els serveis que oferien al segle passat? Com van anar guanyant protagonisme? Com s'ho feien per investigar quan encara no es tenien registres de cap mena?

Ridao ens parla d'alguns d'aquests primers investigadors i quina capacitat tenien per viatjar i tenir contactes a tot el món en una època en que creuar un continent no era tan fàcil com avui en dia.

Es tracta d'un recull de més de cinc anys d'investigació del que va començar com una recerca per una novel·la i acabant essent un document indispensable pels amants del "noir".