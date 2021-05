Els homes també pateixen trastorns alimentaris com l'anorèxia?

Toni Mejías, és conegut per formar part del grup de rap "Los chicos del maíz" i en aquesta ocasió ens explica la història de com ha patit i lluitat per poder controlar un trastorn alimentari com és l'anorèxia.

Ens explica la seva percepció sobre com la societat, el ritme de vida, les noves tecnologies, la pròpia autoestima i inseguretat i molts altres factors poden tenir un paper determinant perquè un jove i reconegut artista arribi a submergir-se en l'infern d'aquesta malaltia

Ens ho explica al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.