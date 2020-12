Coneixeu la història de la deessa grega Hécate?

Avui l'Òscar ens fa viatjar a l'antiga Grècia per parlar d'una deessa molt especial: Hécate. A partir del llibre "Hécate, La Diosa sombría" i del que ens explica el seu autor Mario Agudo aprendrem molt del que es coneix no tan sols d'ella i el seu lloc en relació a la resta de Déus i Deesses de l'olimp, sinó també, de la relació entre la màgia, la religió i la ciència a l'època. Per què Hécate està sempre relacionada amb la mort i la obscuritat? Era potser perquè simbolitzava que estaba entre un món (el dels vius) i l'altre (el dels morts)?. Misteri i llegendes seran explicades aquesta nit a Nits de ràdio, amb David Cervelló.