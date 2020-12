Com educar els nostres fills a través del yoga i de la "disciplina positiva"

Aquestes tècniques són cada dia més comuns i guanyen adeptes pels beneficis no només pels petits de la casa, sinó també pels pares.

El Yoga i la disciplina positiva són una opció molt sòlida per educar els fills en molts aspectes.

En el seu llibre, la Vanesa, ha comptat amb veus expertes en ioga per a nens i disciplina positiva, i així ens explica com aquestes dues filosofies l'ajuden en l'educació de les seves filles i comparteix les pràctiques i els exercicis als quals recorre per transmetre'ls valors com la serenitat, l'empatia , la compassió i l'equilibri físic i mental.

Cal doncs desaprendre per poder, un cop alliberats, juntament amb els nostres fills, iniciar un fructífer camí d'aprenentatge constant.

