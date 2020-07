Caldria tenir rastrejadors dels rastrejadors?

Els nostres "tribuneros" Marc Gelabert i Sergi Porcel ens plantegen diferents propostes per fer més portable l'estiu.

Per exemple la creació d'una sèrie en el que el protagonista sigui un superheroi amb mascareta, com per exemple podria ser "El llanero Sanitario" i que la seva missió fos repartir mascaretes a tots els ciutadans que no les duguin pel carrer.

També plantegen aquesta pregunta, caldria que es contractin rastrejadors per rastrejar els rastrejadors?

També parlarem amb el Teniente Colombo que sembla que té una missió important per nosaltres.

Ens ho expliquen, per riure una estona, al Nits de Ràdio.