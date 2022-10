The District, megatendències i projectes amb impacte social

Al 7è programa de la 3a tem-porada, començarem amb l’espai d’actualitatparlant sobre les expectatives d’aquesta nova fira a Barcelona amb Gema Travería, directora i organitza-dora de The District. A continuació a la tertúlia debatrem amb Juan Velayos, president de THE DIS-TRICT, Beatriz Toribio, directora general adjunta de Masteos a España i Cristina Ro-són, directora de Sostenibilidad en Almar Consulting sobre la situació actual del sec-tor i quines son les megatendencies. i a la secció Corresponsabilitat parlarem amb Juan Velayos, president de THE DISTRICT, i acabarem amb la secció Empresa en femeni amb Gemma Tra-veria, Directora de The District.