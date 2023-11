Programa especial Jornada Innoliders

Al 11è programa de la 4a tem-porada començarem el programa especial Lideratges en motiu de la celebración de la Jornada Innoliders al Citylab de Cornellà organitzat per INNOBAIX amb l’espai noticies on parlarem sobre la nova edició, el desenvolupament d’Innobaix o com estan treballant per adaptar els nous estils de lideratges amb Natàlia Mir, directora general de INNOBAIX. A continuació a la tertúlia parlarem sobre el valor del capital humà amb Àgata Gelaberto, respon-sable d’Innovació i Desenvolupament de Negoci a Idilia Foods, Ernest Quingles, vicepresident de Foment del Treball I Senior Partner de Closa Capital , Joana Barbany-Freixa, responsable de Talent Digital a Michael Page, Vicenç Alujas, Formador en empreses i institucions en àmbits com l’ètica, la motivació i la determinació i Natàlia Mir, directora general d’Innobaix. A continuació parlarem de lideratge humanista amb Marc Marcet, director d’innovació a Lead To Change i per acabar aquest programa especial del Lideratges amb Anna Hernández, Directora de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona parlarem de les conclu-sions finals de la Jornada.