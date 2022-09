Lideratges,la 3a edició del BNEW, Barcelona New Economy Week

Avui al 3er programa de la 3a temporada, a l’espai d’actualitat parlarem amb l’Elisabet Bach, presidenta d’autònoms PIMEC sobre ek Kit digital per pimes i micropimes // A continuació la tertúlia parlarem sobre la nova Economia i com es presenta la nova edició del BNEW organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona amb Ana García, presidenta de la comisió d’ economía i sostenibilitat i vocal de la Junta de Govern del Col.legi d’Economistes de Catalunya, Danae Malet, Global Product Manager de Original Buff, Anna Puigdevall, directora general del Col.legi i Associació de Agents Immobiliaris (APIS), May López, directora de desenvolupament de movilitat sostenible i Rosa Paradell, Innovation Business Development Director de Fundación i2cat.

Seguirem amb la secció de Corresponsabilitat amb el Juliana Vilert, Directora Organització i persones de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya // i per acabar, a la Secció Empresa en Femeni, parlarem amb Maria Teixidor, Founder de VUCA.