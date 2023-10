Lideratges, sentencia, bretxa salarial i acomiadament improcedent

Al 2n programa de la 6è temporada començarem amb l’espai noticies on parlarem sobre la recent sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha reconegut l’existència d’una bretxa salarial a un acomiadament improcedent amb Nieves Rabassó, presidenta de la Comissió de Relacions Laborals i Gestió del Capital Humà del Col·legi d'Economistes de Catalunya Nieves Rabassó, presi-denta de la Comissió de Relacions Laborals i Gestió del Capital Humà del Col·legi d'Economistes de Catalunya A continuació a la tertúlia parlarem sobre el Consell de la Dona del Consorci de la Zona Franca de Barcelona amb Sílvia Muñoz, Business Development Manager a Malena Engineering i membre del Consell de la Dona del Con-sorci de la Zona Franca de Barcelona, Montserrat Pallarés, presidenta a Cocemfe Barcelona i membre del Consell de la Dona del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Catalina Grimalt, subdirectora general del Port de Bar-celona i membre del Consell de la Dona del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i Montse Novell, directora de Responsabilitat Social Corporativa i ODS del Consorci de la Zona Franca. i a la secció Talent parlarem AMB Laura Benítez, Directora de The Talent Factory i Elisabeth Jordà, Directora d’Es-tratègia i Innovació del Parc Mediterrani de la Tecnología i President de la XPCAT (Xarxa de Parcs Cientifics i Tecnologics) i acabarem amb la secció Empresa en femeni amb Sara Yudego, CEO a One Finance.