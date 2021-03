La veu de la dona als negocis

Lideratges, la implantació del plans de igualtat a les empreses

Podcast complert del programa Lideratges amb Ariadna Belver. Al 26è programa de la temporada, a l’espai d’actualitat patrocinat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona on Joan Pañella, president de CEAL, l’Associació Espanyola d’Auditors Socio-Laborals ens explicarà quins protocols han d’existir a les empreses i organitzacions per detectar l’assetjament i com actuar en cas de detectar-los. A la tertúlia parlarem de la implantació dels plans de igualtat a les empreses amb Mar Gayà, Vicepresidenta de 50a50 lideratge compartit i fundadora de la consultora Igualando, Elisabet Bach, secretària de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya i Guayente Sanmartín, Vicepresidenta de HP A la secció Corresponsabilitat patrocinada per API, Col·legis i associació d’agents immobiliaris on parlarem amb Nahir Gutierrez, Coordinadora de Comunicació, Divisió Llibres, Grup Planeta sobre la iniciativa que en motiu de la celebració del Dia Internacional de la dona treballadora la plataforma www.planetadelibros.com acollirà una serie de converses de #VocesQueCuentan, que tractarà varies temàtiques a través d’autores i els seus llibres, seguim amb la secció bimensual ‘La notícia immobiliària’ en la que parlarem amb el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, l’Òscar Gorgues sobre les últimes dades publicades per l’INE les quals han revelat que les compravendes d’habitatges del 2020 han baixat un 17,7% a Espanya patint així la pitjor caiguda des de la crisi del 2008 i acabarem amb la secció Empresa en Femeni amb l’Anna Puigdevall, Gerent del Col.legi d’Agents de la Propietat Immobiliaria de Barcelona.