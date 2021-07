Lideratges, La veu de la dona als negocis

Dones al marketing, presència i bombolla “purple washing”

Podcast complert del programa Lideratges amb Ariadna Belver. Al 42è programa de la temporada, Avui començarem amb l’espai d’actualitat on parlarem amb Antoni Torres, president de FEFAC, la federació d’associacions de farmàcies de Catalunya, per parlar sobre la vacunació a les farmàcies. A la tertúlia parlarem amb Silvia Hernandez, secretaria de la Junta de Govern del Col,legi de Marketing i Comunicació, Laura Abadal, Directora de Márketing i Comunicació de Forcadell i vocal de la junta directiva de Club de Marketing Barcelona i Bethlem Boronat, profesora de marketing de EAE Business School A la secció Corresponsabilitat parlarem amb Gemma Calvet i Barot, jurista i analista política , seguirem amb la noticia immobiliaria amb Oscar Gorges Gerent de la Cambra de la Propietat Immobiliaria sobre Com ha afectat la pandemia al mercat d’oficines i acabem amb la secció Empresa en femeni amb la Dra. Paloma Fuentes, Directora de Felicidad de Mahou San Miguel.