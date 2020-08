Si soc en un ERTO, l’hauré de retornar a la renda de l’any que ve?

LA CIUTAT D’ESTIU, AMB MARC NAVARRO I MARÍA GÓMEZ

Des de l’inici de la pandèmia, més de 700.000 persones s’han acollit a un ERTO a Catalunya. Al conjunt de l’Estat, la xifra s’eleva a 4 milions. I això que és un salvavides per a moltes famílies per aquest any pot ser un maldecap l’any que ve, quan comenci la campanya de la renda.