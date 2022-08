La Ciutat d'Estiu 31/08/2022

Al programa d'aquest dimecres hem parlat amb Iolanda Segura del sindicat de mestres USOC, per parlar de l'última proposta d'educació d'ampliar els mestres de cara al curs vinent. Amb en Marc Solé ens porta la seva última secció on ens endinsem a les xarxes socials i analitzem als seus usuaris. En Marc Sala ens porta la seva última classe musical per descobrir-nos més estils I l'Ethan López ens explica les portades i també entrevistem al paparazzi Jordi Martín, qui ha fet públiques les fotografies de Piqué i Shakira