LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

La Ciutat d'Estiu 18/08/2021

Podcast del programa complet de La Ciutat d'Estiu amb Jaume Mas. En el programa d'aquest dimecres parlem de l'enduriment de restriccions i del toc de queda a tot Catalunya. Parlem amb l'Ajuntament de Calonge, que tot i demanar que s'apliqui el toc de queda al seu municipi no se'ls ha concedit. I parlem també del canvi de restriccions a les residències, que des de dimarts els residents poden sortir a passejar o fins i tot fer sortides de diversos dies. En parlem amb la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual. Amb en Jaume Clapés parlem de cinema, i ens porta dos exemples de pel·lícules que ens parlen de l'abús de poder i laboral: 'Hotel Explotación: Las Kellys' i 'The Assistant'. Entrevistem a Cristian Quirante, més conegut com a Alizzz, que és el productor de cantants com C.Tangana entre altres. Que també té el seu projecte musical propi. I amb en Miquel Vila (@Comfuncionaelmon) ens explicarà el conflicte a Afganistan. Parlem sobre com queda internacionalment el conflicte i com en surten els agents implicats: Biden, Rússia, Turquia o Xina entre altres.