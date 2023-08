LA CIUTAT d'ESTIU 14/08/23

Comencem setmana mirant al cel i parlant amb el físic Joan Anton Català sobre les llàgrimes de Sant Llorenç i els grans reptes que hi ha a l'espai de cara el 2024 i 2025. A la segona hora, hem parlat de llibres amb la Núria Sanz i la Mercè de Clascà ens ha portat els secrets més amagats de Salvador Dalí. A la secció Backstage hem anat al ritme que ens ha marcat en Toni Mateos, un dels percussionistes més importants de l'escena musical actual i que ha treballat amb artistes com Alejandro Sanz, David Bisbal o Antonio Orozco. Com cada dilluns, hem descobert les estrenes de les sèries més destacades a les plataformes digitals.