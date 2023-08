La ciutat d'estiu 11/08/23

Tanquem la segona setmana d'agost coneixent la feina que està fent la fundació Cram ja que han nascut les primeres tortugues careta de la temporada. Silvia Giralt, oceanògrafa, explica que hi ha 8 nius, 5 d'ells al Delta de l'Ebre. A la segona hora, hem continuat coneixent Austràlia de la mà de l'Aleix Graell, la Montse Anguiano ens ha parlat de diferents propostes culturals i en Arnau Gòdia ens ha tornat a donar consells per no ser influencer. Amb les cançons de l'estiu del 2008 hem arribat al final del programa d'avui. Bon cap de setmana!