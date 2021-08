LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

La Ciutat d'Estiu 02/08/2021

Podcast del programa complet de La Ciutat d'Estiu amb Jaume Mas. En el programa de dilluns hem parlat amb el doctor Benito Almirante, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, sobre l'estudi que afirma que la mortalitat a les residències de gent gran durant la primera onada va arribar al 21%. Amb la Núria Sanz desmuntem la teoria que els contes són per a nens. La nostra experta en literatura ens porta 6 recomanacions per iniciar-nos en aquest gènere. Entrevistem a Raquel Riba Rossy, més coneguda com a Lola Vendetta, que publica 'Más vale Lola que mal acompañada'. I amb en Marc Navarro obrim el Síndic de Queixes. En Marc ens criticarà els problemes domèstics i de convivència.