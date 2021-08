LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 02/08/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant al carrer quin és l'invent que encara no existeix i que hauria d'existir perquè ens resoldria molts problemes. Després d'això i de les noticies d'actualitat i esports hem fet un salt al passat per parlar que tal dia com avui va morir el famós tenor italià Enrico Caruso. Després hem entrevistat a la farmacèutica i docent, Cristina Bartolomé, sobre quina és la farmaciola perfecte per portar-nos de vacances o què podem fer si ens pica una medusa, entre d'altres coses. A posteriori, l'Ana Cruiseilles ens ha fet una secció sobre tot el que ha passat als JJOO. Seguidament hem fet una secció de notícies d'ultima hora, les hem comentat i hem fet un concert improvitzat. També hem parlat amb Jacint Soler-Padró, advocat i doctor en economia, i hem parlat sobre la apujada de preus de les vacunes Pfizer i moderna, l'atur i el salari mínim interprofessional. Després hem canviat totalment d'àmbit i hem parlat amb la Ana Albiol, maquilladora i comunicadora, sobre la seva professió i trajectòria professional, els seus cursos online, i projectes futurs. A la última part del programa hem tingut la secció de la Carla Lladó i per acabar, com cada dia, hem tingut la consulta del nostre filòsof de guàrdia, i la secció viral del dia.