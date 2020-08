Què implica que cada comunitat autònoma pugui declarar l'estat d'alarma?

Fins avui, les comunitat no tenien potestat per declarar un estat d'alarma? Què suposa l'anunci d'ahir? Els jutges tindran ara més dificultats per tombar les prohibicions dels governs? Volem saber, en cas d'una emergència sanitària com la que vivim, quins motius té la justícia per rebutjar mesures per combatre la pandèmia. N'hem parlat a La Ciutat d'estiu amb Xavier Arbós, catedràtic en Dret Constitucional de la UB i amb Josep Lluís Martí, professor de Filosofia del Dret de la UPF.