LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 9/08/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant al carrer quan ha sigut l'última vegada que han plorat i per què. Després d'això i de les notícies d'actualitat i esports hem fet un salt al passat per parlar que tal dia com avui fa 52 anys que es va produir el crim més macabre del segle XX, a Beverly Hills. Seguidament hem fet una secció amb la Claudia sobre notíces actuals. A posteriori, hem parlat sobre privacitat en les empreses, amb Àlex de Dios, Chief Lider Officer de l'empresa Beabloo. Després hem fet una secció d'economia i hem parlat amb Pere Vicien, cocteler del Gastrobar la Grangeta by Fuency”, a l'Ametlla del Vallès. També hem comptat amb la secció de l'Ana per parlar dels JJOO, i per acabar, com cada dia, hem tingut la consulta del nostre filòsof de guàrdia, i la secció viral del dia.