LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 6/08/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant al carrer quina és la banda musical preferida de la gent. Després d'això i de les notícies d'actualitat i esports hem fet un salt al passat per parlar que tal dia com avui fa 76 anys de masacre nuclear d'Hiroshima. Seguidament hem entrevistat a Ruth Cuscó, directora gerent de ASHO, per parlar de la millora del sistema sanitari. A posteriori, hem parlat sobre la websèrie “cinco mujeres en la calle” de Roger de Centeno i María Ribas. Després hem fet una secció de tertúlia televisiva, amb l'Ana. També hem comptat amb la secció de la Meritxell, de curiositats del cinema. Seguidament, com cada setmana hem fet la secció “racó del becari”, amb les nostres becàries, que a partir d'ara serà “improràdio” pels seus dots d'improvisació. Després hem entrevistat a Manuel Márquez, numeròleg, i l'Ana ens ha portat una secció de cançons d'estiu. Per acabar, com cada dia, hem tingut la consulta del nostre filòsof de guàrdia, i la secció viral del dia.