LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

La Brúixola d’Estiu 29/07/2022

Podeu escoltar el programa complet de La Brúixola d’Estiu amb Marco Chiazza. Avui, aprofitant que molta gent comença vacances, ens hem preguntat: quines han estat les teves vacances més originals? Hem començant repassant l’actualitat informativa amb la Montse Valls i els esports amb José Agustín Gómez, i hem entrevistat a l’advocada Leire López per abordar des d’una perspectiva legal aspectes tan diversos com els incendis o les punxades a les discoteques. Amb l’Anna Quirante hem baixat al carrer a buscar respostes a la pregunta del dia i l’Elena Hernández ens ha dibuixat el seu semàfor, ens ha resumit el més destacat de la setmana i ha estrenat la secció d’internet repassant els “challenge” més famosos de TikTok. A partir de les nou, hem entrevistat al xef Raül Balam, fill de Carme Ruscalleda i que ens ha explicat com prova la reobertura de Cuina Sant Pau. L’Anna Quirante ha estirat del fil amb la seva secció sobre gastronomia i recomanacions culturals pel cap de setmana. I en la recta final, hem inaugurat la secció de sexe amb una especialista com Eva Moreno; hem repassat els moments més destacats de la setmana al programa, com l’entrevista a Los Manolos; i ens hem acomiadat amb els jocs de La Brúixola d’Estiu.