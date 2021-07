LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 29/07/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant al carrer què faria la gent si guanyés un milió d'euros, després hem fet un salt al passat per recordar que un dia com avui es van celebrar els primers JJOO després de la interrupció per la Segona Guerra Mundial. Continuant amb la temàtica dels JJOO hem parlat amb el guitarrista i veu de la cancó “Amigos para siempre”, Josep Gómez. Després hem comentat quines són les ofertes més boges de “bragas” i Wallapop, amb La Forte. Seguidament hem parlat amb el Roc Sagristà, un guarda del refugi d'Amitges, als Pirineus perquè ens expliquès com es viu al refugi ara amb la covid, quines activitats ofereixen, quin tipus de clients tenen... I hem acabat la primera part del programa amb una secció de notícies curioses. A continuació hem entrevistat al professor i escriptor, Cristian Olivé perquè ens actualitzi sobre com està l'educació avui dia i quins mètodes utilitza ell. Hem continuat entrevistant el director del festival Terramar de Sitges, Juan Ramón Rodríguez, perquè ens expliqui com es desenvoluparà aquest any. Després, hem parlat amb la Ángela Ruiz i Mariana Ribeiro; grafopsicopedagoga e hipnoterapeuta i enfermera atròloga, respectivament. Finalment, la Sonia Fuentes, comissionada de l'acció social, ens ha explicat com Barcelona impulsa cuines comunitàries i tallers d'alimentació sostenible per a persones vulnerables. Seguidament, hem fet una secció sobre un rànking de llocs extranys per quedar-se a dormir, i llocs econòmics per viatjar dins d'Europa. I per acabar, com cada dia, hem tingut la consulta del nostre filòsof de guàrdia, i la secció viral del dia.