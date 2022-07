LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

La Brúixola d’Estiu 28/07/2022

Podeu escoltar el programa complet de La Brúixola d’Estiu amb Marco Chiazza. Avui hem posat el focus en les produccions audiovisuals i ens hem preguntat: quina sèrie de televisió o d’alguna plataforma recomanaries? Hem començant repassant l’actualitat informativa amb la Montse Valls i els esports amb José Agustín Gómez, i hem entrevistat Sònia Cervantes, que ha fet de psicòloga en programes de televisió tan famosos com “Hermano mayor”. Amb l’Anna Quirante hem baixat al carrer a buscar respostes a la pregunta del dia i ella mateixa ha estrenat la secció de novetats musicals amb una bona dosi de nostàlgia. En Juan Torres ha debutat al programa amb la seva secció sobre cinema, amb diverses recomanacions de la cartellera. A partir de les nou, hem entrevistat a Sofía Ellar, que ens explicat la seva doble faceta com a empresària i, sobretot, com a cantautora, amb el seu tercer disc “Libre”. Hem seguit amb una renyida batalla de gallos, de la mà de Christian Batlle. I en el tram final, hem parlat de salut mental amb l’Abril Raluy; hem entrevistat a Gerard Esparducer, director general d’ERNI a Espanya, per abordar l’enginyeria de softwares; i hem posat a prova els coneixements sobre geografia de l’equip del programa amb els jocs de La Brúixola d’Estiu.