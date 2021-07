LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 28/07/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat amb la pregunta del dia al carrer: alguna vegada has sigut estafat o t'han près el pèl? Seguidament de les notícies d'actualitat i esports hem fet homenatge a la escriptora Gloria Fuertes i hem parlat de la importància de les dones a la poesia amb la poeta i actriu, Alejandra Martínez de Miguel. Celebrant els 100 anys de la Federació Catalana de Natació hem entrevistat al periodista i jugador de waterpolo Dani Pajuelo. També hem parlat amb Niels Bakker, director general de One Hundred España, per comentar la implantació dels lavabos públics premium a l'estació de Sants. Després hem tractat un tema molt delicat com és que el suïcidi s'ha convertit en la major causa de mort entre els joves, amb el psicòleg i diector de ABB Sevilla, Diego Solano. A la última part del programa hem tingut una tertúlia molt entretenida sobre temes que es tracten a Twitter, i posteriorment hem parlat amb Leire Larrañaga sobre tendències digitals. Seguint la temàtica de tendències, ens pasem a la moda perquè hem parlat amb Anitta Ruiz, la nostra experta en imatge i comunicació. Finalment, hem fet una entrevista a l'actor de cine i televisió, David Solans. I per acabar el programa d'avui hem fet les mítiques seccions de consultes al nostre filòsof de guàrdia, i el tema viral del dia.