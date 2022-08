LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

La Brúixola d’Estiu 25/08/2022

Escolta el programa complet de La Brúixola d'Estiu amb Marco Chiazza. Avui, aprofitant que és l’últim programa, hem definit amb un adjectiu a cadascun dels components de La Brúixola d’Estiu. Juan Torres ha muntat un trivial per esbrinar què hem après durant les seves seccions de cinema. D’altra banda, l’entrevista destacada l’ha protagonitzat Ares Teixidó, la coneguda presentadora de televisió que actualment està al capdavant del programa “Sexual Revolution” a 8tv. A continuació, l’Ethan López i l’Anna Quirante ens han apropat les últimes novetats sobre la premsa del cor. I en la recta final, Tomàs Güell ens ha explicat què és Liderem, la plataforma juvenil que presideix; l’Abril Raluy, col·laboradora habitual sobre salut mental, ens ha donat pistes per trobar la nostra parella ideal; i l’Eva Moreno, la nostra sexòloga de capçalera, ha acomiadat el darrer programa per parlar sobre l’art de la seducció.