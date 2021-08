LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 24/08/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant què prefereixen: els dies de sol o els de pluja? Després d'això hem fet un salt al passat per parlar que tal dia com avui del 2001 Joaquín Sabina va patir un infart cerebral. Seguidament hem rebut a la Leire Larrañaga, experta en marketing, per parlar que TikToK ha augmentat la protecció sobre els adolescents limitant els vídeos en la plataforma. A posteriori, l'Ana ha fet la seva secció parlant de covers mítics, i després la Ingrid ens ha parlat de cançons d'amor “pero mal”. A continuació la Sol també ens ha portat la seva secció per parlar de coses quotidianes i aspectes psicològics. I per acabar, com cada dia, hem comptat amb la consulta del nostre filòsof de guàrdia, i la secció del viral del dia.