LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

La Brúixola d’Estiu 18/08/2022

Escolta el programa complet de La Brúixola d'Estiu amb Marco Chiazza. Avui hem obert el programa escoltant les veus del carrer que responien a la pregunta: Quina ha estat la pel·lícula que més t’ha marcat? amb Anna Quirante. Seguidament el nostre expert en cinema, Juan Torres, ens ha explicat tres de les pel·lícules que més l’han marcat i que ens recomana veure aquests dies de mal temps. A continuació hem rebut a la cantant catalana Gemma Humet, que a més de fer-nos un resum de la seva trajectòria i vida ens ha explicat el seu nou disc: “Rere tot aquest fum”. Tot seguit hem conegut la startup Wizmusic de la mà de Juan Carlos Rovira, que ha explicat com aconsegueixen unir artistes amb els seus seguidors a través de la plataforma. A la recta final del programa hem tractat temes de salud mental, com sempre amb Abril Raluy, que ha explicat com afecta la fama a les edats tempranes. Per últim hem acomiadat el programa i aquesta setmana de la Brúixola d’Estiu parlant de les parelles i red flags a la secció de Sexe en format divulgatiu amb l’Eva Moreno.