LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

La Brúixola d’Estiu 08/08/2022

Podeu escoltar el programa complet de La Brúixola d'Estiu amb Marco Chiazza. Avui, aprofitant que era el Dia Internacional del Gat, ens hem preguntat: quina anècdota divertida tens amb el teu gat? Hem començat repassant l'actualitat informativa amb Ricard Jiménez, una breu anàlisi política amb Fernando Carrera i els esports amb José Agustín Gómez. Després de la publicitat, l'Anna Quirante ens ha portat algunes respostes del carrer a la pregunta del dia i hem entrevistat Andreu Maldonado, CEO d'Inn Solutions, per haver patentat la primera porta de seguretat que detecta anticipadament l'intent de robatori. L'Albert Postils ens ha portat la història d'El Fonoll, un poble naturista de la Conca de Barberà (Tarragona) on els seus habitants practiquen el nudisme, de la mà del seu promotor Emili Vives; i també ens ha acostat la màgia de Pere Rafart, l'il·lusionista solsoní que la setmana passada va quedar segon al Campionat Mundial de Màgia. A partir de les nou, ha arribat el plat fort del programa amb l'entrevista a Laura de Chiclana, periodista que ha estat cobrint la invasió russa d'Ucraïna, i hem connectat breument amb Oleksandr Slyvchuk, analista polític que ens ha atès des de sòl ucraïnès. En el tram final, Albert Guivernau ha passat revista de l'economia; hem comentat l'aposta creixent de les editorials pel còmic en català amb la col·laboració de Gabriel García, responsable de la botiga Kame Kame Cómics de Sabadell; hem estirat el fil dels còmics per parlar de l'univers Marvel, amb els apunts de l'especialista Juan Torres; i hem abaixat la persiana del programa amb els jocs de La Brúixola d'Estiu.