LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

La Brúixola d’Estiu 05/08/2022

Podeu escoltar el programa complet de La Brúixola d’Estiu amb Marco Chiazza. Avui, aprofitant que la tònica del programa era gastronòmica, ens hem preguntat: quin és el menjar que no suportes? Hem començant repassant l’actualitat informativa amb Ricard Jiménez, una breu anàlisi política amb Fernando Carrera i els esports amb José Agustín Gómez. Després de la publicitat, l’Anna Quirante ens ha portat algunes respostes del carrer a la pregunta del dia i hem entrevistat a Núria Martorell i Francisca Cortés, impulsores del projecte enCantados, que acosta la música a les persones que pateixen pèrdua auditiva. L’Elena Hernández ens ha pintat el seu semàfor en clau esportiva i ha portat l’advocada Elena Villa per parlar sobre la protecció dels menors en l’esfera de les xarxes socials. A partir de les nou, hem fet un viatge per la gastronomia de casa nostra de la mà de tres xefs de primer ordre: Fran López, Arnau Bosch i Fina Puigdevall. En la recta final, l’Albert Postils ens ha portat tots els detalls de la festa de l’Aquelarre de Cervera amb les valoracions de la regidora Mireia Brandon; l’Elva Moreno ens ha parlat sobre l’orgasme femení en la seva secció de sexe; i hem acabat la setmana amb els jocs de La Brúixola d’Estiu.