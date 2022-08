LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

La Brúixola d’Estiu 03/08/2022

Podeu escoltar el programa complet de La Brúixola d’Estiu amb Marco Chiazza. Avui hem volgut entrar a casa dels nostres oients i ens hem preguntat: col·lecciones alguna cosa? Hem començat repassant l’actualitat informativa amb en Ricard Jiménez i els esports amb José Agustín Gómez, i hem entrevistat Juanita Acevedo i Víctor Iglesias a propòsit del seu seu llibre "Isla granota", un conte infantil en format auditiu. Amb l’Anna Quirante hem baixat al carrer per buscar respostes a la pregunta del dia; el nostre col·laborador, Roger Muntanyola, ens ha portat la seva secció sobre reptes de futur i tecnologia; i l'Anna Quirante i l'Ethen López han passat revista a la premsa del cor. A partir de les nou, hem parlat de música amb Carles Gilibets, promotor dels festivals "Petit Paradís" i "Som de Mar", i amb Ana Giribert, directora artística de Fira Tàrrega. També hem aprofitat l'hora per parlar sobre les col·leccions dels membres del programa i per fer els jocs de La Brúixola d'Estiu. En el tram final, l'Elena Hernández ha portat la secció de moda per la porta gran amb una entrevista a la famosa tiktoker Betsa Bermúdez i ens hem acomiadat amb la secció d'en Tomàs Güell, que ens ha parlat sobre l'accés dels joves al mercat laboral.