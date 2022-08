LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

La Brúixola d’Estiu 02/08/2022

Podeu escoltar el programa complet de La Brúixola d’Estiu amb Marco Chiazza. Avui, aprofitant que ha entrat en vigor la mesura que obliga els comerços a limitar a 27 graus l’aire condicionat, hem preguntat als comerciants: quines mesures preneu per frenar el consum energètic? Hem començant repassant l’actualitat informativa amb en Ricard Jiménez i els esports amb José Agustín Gómez, i hem entrevistat al doctor Bonaventura Clotet per tractar l’actualitat sanitària amb el covid-19 i la verola del mico. Amb l’Elena Hernández hem baixat al carrer a buscar respostes a la pregunta del dia i el nostre col·laborador, David Montufo, ens ha portat totes les novetats del món de la televisió. A partir de les nou, hem entrevistat a Josep Bou, regidor del PP a l’Ajuntament de Barcelona, per abordar diverses qüestions que van més enllà de la política. I la Begoña Perdiguero ens ha portat una nova entrega de l’univers de les start-ups. En la recta final del programa, Javier de Agustín, el nostre coach de referència, ens ha explicat l’actitud que cal tenir per afrontar la vida i l’Albert Postils ens ha il·lustrat sobre la diversitat sexual en el regne animal, amb l’investigador Simón Perera, i ens ha descobert la història de Pere Monagas, l’inventor d’un purificador d’aire per eliminar el covid-19 i que es va utilitzar als hospitals de Wuhan en plena pandèmia.